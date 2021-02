Forte de plus de 9 ans d'expérience en ressources humaines et en paie je cherche activement un poste dans ces domaines.



Ma grande capacité d'adaptation, qui me permet d'appréhender facilement de nouvelles méthodes de travail, ma discrétion et mon autonomie seront les atouts que je mettrai à votre profit.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion de la paie

Formation

Déclarations sociales

Gestion des absences

Administration du personnel