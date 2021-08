Céline LEVIGOUREUX MANTOUX

Stimulée par la croissance dindustries innovantes, je me suis épanouie en liant échanges internationaux et technologies à forte valeur ajoutée.

En plus de mes responsabilités opérationnelles, j'ai mené des fonctions plus stratégiques à l'étranger, en Europe dans lindustrie du packaging, aux Etats-Unis, comme Director Business Development pour le segment transport dun des fabricants leaders mondiaux de cartes à puce.

Je suis actuellement responsable de projet au sein de la direction d'une organisation dans le transport et la logistique, j'accompagne la culture du changement tout en insufflant une communication Groupe.



Mes moteurs: la valorisation du savoir-faire, le positionnement dans la chaine de valeur du client pour accroître la rentabilité des entreprises qui mont fait confiance. M'adapter pour mener lexécution de chaque étape vers le succès et fédérer des équipes multi-culturelles me motive.



Mes valeurs au travail: respect, honnêteté, pragmatisme, bienveillance et une certaine ténacité.



Mes compétences :

Marketing industriel

NFC

Formation

Management

Conseil

Team building

Business development

Program Management

Sales

Communication

Service client

Planning stratégique

Business unit management

Marketing de l'innovation