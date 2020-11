Avec mon expérience de 28 ans dans le secrétariat, j'effectue toutes tâches : accueil physique et téléphonique, devis, factures sur logiciel, relance clients, rapports, dossiers d'appel d'offres.

De manière ponctuelle ou régulière, à distance ou sur site, faire appel à une secrétaire indépendante est une solution souple et économique.

Ensemble nous trouvons votre solution!

Pour en savoir plus : https://solutionssecretariat31.business.site/