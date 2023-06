Chantal LOURON

J'ai créé mon entreprise de transport de chevaux et d'animaux domestiques en 2005.



J'ai ensuite créé Service Admin Plus, service d'assistance Administrative à Domicile pour vous faire bénéficier de mon expérience de chef d'entreprise, d'acheteur stratégique à Hewlett-Packard pendant 15 ans et de mes compétences acquises en administration des entreprises.



Cette double casquette me permet d' allier ainsi ma passion pour les chevaux et celle de transmettre mon savoir et mes compétences afin de vous aider à prospérer et/ou à mieux gérer vos affaires en vous déchargeant de l'administratif et/ou en vous conseillant en fonction de vos besoins. Service à la carte.



Mes compétences :

Adaptable

autonome

Flexible

Gestions de projets

Outils informatiques

Relationnel

sens du relationnel

travail en équipe