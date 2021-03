Charlene PORTIER

Ancienne ingénieure agronome, spécialisée en techniques et process agroalimentaires, j'ai évolué pendant 10 ans dans le domaine de la Qualité, de la Sécurité et de l'Environnement, en collectivités.



Devenue directrice des achats et des marchés publics, il me paraît essentiel aujourd’hui de croiser optimisation des coûts, connaissance des produits et des filières (effets santé, impacts sociaux et environnementaux) et responsabilité morale dans les achats, dans l'objectif de bâtir un projet pérenne et gagnant pour chacun.



Mes compétences :

Qualité

Agroalimentaire

Agronomie

Restauration collective

Audit

Gestion de projet

Rigueur

Référencement

Autonomie

option Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access