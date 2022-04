Charles BERRIDGE

Bonjour,



J'ai 24 ans et je suis ingénieur en électronique, diplômé de l'Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique de Toulon.



Lors de ma formation d'ingénieur, j'ai souhaité acquérir une ouverture vers les métiers de l'entreprise et j'ai intégré la majeure "Management de projets et développement d'affaires". Dans ce cadre, je me suis formé aux standards de la gestion de projet et j'ai notamment été certifié par l'organisation internationale du PMI.



Afin d'acquérir de solides compétences managériales, j'ai choisi de compléter ma formation initiale en intégrant le mastère "Management de Projets Technologiques" de l'ESSEC Business School, en partenariat avec Telecom ParisTech.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un stage de 6 mois, en tant que Chef de Projet junior dans les hautes technologies.





Mes compétences :

Gestion de projet

Innovation

Management

Management de l'innovation

Microsoft Project

Ms project

MS Project …

Planification

Planification de projet

Qualité

RFID

Stratégie