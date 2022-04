Charles BEYE JEMIO

Je suis ingénieur en Instrumentation ayant de l'expérience dans l'industrie et en laboratoire, compétent pour l'élaboration de cahiers de charges technique et la mise en œuvre de systèmes de mesure et d'analyse, pour la conception électronique, pour programmer, modéliser et pour le dessin industriel.



Mes compétences :

Mesure

Conception électronique

Programmation orientée objet

Programmation

Gestion de projet

Modélisation

SPICE

Java

C++

Labview

MATLAB

SolidWorks

Pascal

MPLABX

Microsoft Office