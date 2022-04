MINERVA est un groupe industriel français dirigé par Charles CALESTROUPAT et spécialisé dans la gestion d'affaires industrielles.



Il conçoit et fabrique des équipements et sous-ensembles à destination des marchés Défense, Nucléaire, Ferroviaire et Industrie.



Ses compétences s'étendent aux métiers suivants :



- Electronique

- Mécanique

- Thermique



MINERVA regroupe les sociétés SECTRONIC, HEBCO et ISSARTEL.



Chiffres clefs :



- 210 personnes

- Présence en France, Inde et Brésil

- 27M€ de CA en 2014

- La R&D représente 5% du CA