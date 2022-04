Charles CARDOT

Diplômé en gestion d'entreprise et ressources humaines, autodidacte et passionné par les NTIC et les SI, je suis toujours à la recherche de nouveaux défis à relever dans l'entreprise et notamment au sein de services supports comme celui des ressources humaines.



Convaincu que l'avenir des ressources humaines se joue à la fois dans sa capacité à être au cœur de l’humain et à répondre avec précision à une évolution du droit social et des outils technologiques aux enjeux toujours plus stratégiques pour l’entreprise, je souhaite être demain le lien entre ces missions et les outils qui permettent de les mener à bien.



Mes compétences :

Ressources humaines

Informatique

Paie

Pack office

Formation

Management

Gestion de projet

Management opérationnel

SIRH

Microsoft Access

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel