Après près de quatre ans passés chez Universal dont trois en tant que chef de projets web au sein du label Mercury France, j'ai décidé de lancer mon agence de communication web : Rise Up.



Rise Up a pour mission d'accompagner ses clients au mieux dans le développement de leurs projets en mettant à leur disposition une expertise reconnue sur les domaines du marketing digital, de la promotion web et du community management.



Vous pourrez retrouver sur notre site le listing des projets travaillés actuellement, nos dernières réalisations, les services offerts par nos équipes,… N’hésitez pas à nous contacter via la page créée à cet effet si vous souhaitez nous rencontrer et établir un devis pour vos projets : http://agence-riseup.com



Charles CLEMENT





COMPETENCES :

> Marketing, Communication, Relations publiques, principalement sur le web

> Création d'entreprise / Entreprenariat

> Gestion d'équipes

> Notions d'évènementiel



Informations complémentaires :

. Informatique :

> Environnement Mac et PC / Maîtrise du pack Office

> PAO : Maîtrise de Photoshop

> Audio/Vidéo : Bonnes connaissances des formats, notions de montage vidéo et maîtrise des logiciels d’édition sonore

> Maîtrise partielle de Dreamweaver



. Web:

> Maîtrise du langage HTML, création d’e-cards, bannières et habillages

> Maîtrise des réseaux sociaux



. Langues : Anglais courant / Espagnol scolaire



