Charles COLLARD

Passionné par le(s) métiers de la chaine graphique traditionnelle et numérique, je crée et réalise pour mes clients, logos, chartes graphiques, plaquettes, catalogues, rapports, mais aussis montages et retouche photos.



Graphiste expérimenté, précis et rapide, mon travail en exécution PAO est très souvent recommandé par mes clients, pour ma maitrise technique et le respect des délais.



Mon parcours m'a permis de gérer des projets d'importances souvent très complexe, en plusieurs langues ou avec divers techniques de fabrications, devenant le garant de la qualité finale et du respect de la charte client (mailing, stand, collections pack, habillage produit, presse, guide, catalogues, campagne).



Je me tiens à votre entière disposition pour toute informations.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Création

Édition

Flash

indesign

infographiste

PAO

Photo

PLV

Print

Print & web

Quark Xpress

Retouche photo

Web

Xpress

Graphisme

Adobe InDesign CS5

Adobe Flash