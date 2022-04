Charles DE PRINS

Designer produit junior

Spécialité : Produits industriels

Produits grand public - Mobilier - Sports





Domaines de compétences :

- Excellente connaissance des principes et des étapes de fabrication

- Maîtrise des contraintes industrielles du développement d'un produit

- Maîtrise des phases de conception d'un produit : analyse du marché, veille concurrentielle - phase créative et utilisation de l'outil workshop - création de maquettes (ergonomie, principe, forme et volume) - réalisation de 3D et de rendus réalistes - développement du produit avec prise en compte des contraintes techniques et du procédé de fabrication...



Mes compétences :

Création