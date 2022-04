Charles DE VÉRICOURT

Depuis quinze ans, je conçois des dispositifs digitaux (sites web, intranets, sites mobiles, applications mobiles, plateformes collaboratives, réseaux sociaux d'entreprises, plateformes de services en ligne...) et je pilote leur mise en œuvre. J'ai d'abord exercé en interne (Service d'Information du Gouvernement) puis en tant que consultant et assistance à maîtrise d'ouvrage.

Mes interventions vont de la définition de la stratégie à la conduite du changement, en passant par l'analyse du besoin, l'organisation de l'information, la conception et le pilotage de la réalisation.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de projet web

Internet

Projet web

Stratégie web

Web

Stratégie digitale

Intranet