Charles DELBES

Etudiant de Skema Business School campus Lille et Raleigh (Etats-Unis)

Je suis actuellement en stage en tant qu'assistant Category Manager sur les marchés bio et produits du monde à la Centrale d'achat Auchan

À travers mes diverses expériences à l’étranger notamment durant mon année Erasmus en Croatie et mon semestre aux Etats-Unis j'ai acquis une capacité d'auto-gestion et j'ai appris à travailler avec des personnes de différentes cultures .

.



Mes compétences :

Web design

Manager

Nouvelles technologies

International

Sport

Réseaux sociaux

Motivation

Google

Web 2.0

Microsoft