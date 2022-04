Directeur de site industriel / agroalimentaire / Disponibilité



A pour objectif d'apporter mon expertise et ma dynamique riche de seize années de responsabilités exécutives en qualité tout d’abord de management d’unités de production, complétées de quatre années de gestion d’exploitation logistique dans différents domaines liés aux produits frais et vivants.



En 2005 je prends en charge successivement deux directions industrielles pour des acteurs majeurs dans les domaines d'activité suivants : La nutrition animale pour une coopérative puis la transformation de café (Thé et épices) pour un groupe international.



* Je bénéficie également d’une expérience de directeur de projets au Benelux et actuellement en Isle de France.





Manager opérationnel capable d'adaptation à différents milieux industriels pour relever les défis inhérents à l'industrie agroalimentaire et son marché actuel.

Avec une certaine prédilection pour ...



+ Développement de concepts technologiques & Industrialisation

+ Mise en conformité site industriel

+ Mise en performance

+ Transfert d'activité logistique et Produits

+ Conseil stratégie industrielle







mob. +33 (0)6 23 82 61 18

charles.dormoy@wanadoo.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Investissement

Production industrielle

Logistique industrielle

Développement produit

Agroalimentaire

Industrialisation

Développement de performances

Stratégie d'entreprise

Lait

Conception de produit

Nutrition animale

café