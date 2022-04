Charles DUGUÉ

Voici ce qui me caractérise professionnellement :



> Etre garant des enjeux et règles de l’entreprise en donnant du sens.

> Piloter les performances, son plan de développement et formaliser les retours sur investissement.

> Connaissance du réseau social et sensibilisation à ses communautés.

> Adaptabilité aux situations (imposition, négociation, animation) pour fédérer une équipe dans un climat social serein.

> Evaluer les progressions avec justesse et exprimer sa satisfaction.

> Préparer puis mener des interventions et interagir avec le public.

> Transmission du savoir-faire et savoir-être pour assister, fidéliser et vendre.

> Connaissances des technologies internes de diffusion de l'information.

> Surveillance de l’environnement (Terrain et Online).



Voici ce qui me motive professionnellement :



> Travailler dans un environnement interculturel et coopérer avec des profils métiers diversifiés.

> Coordonner des conduites du changement avec conception et planification des plans d’actions et les suivre dans le temps (Performances et/ou Compétences).

> Préparer puis mener des entretiens (recrutement, intégration, recadrage, échange).

> Réaliser des diagnostics de motivations pour coacher (expliquer, démontrer, faire appliquer et faire analyser).

> Formaliser des contenus via les outils Microsoft avec créativité & rigueur linguistique pour favoriser le partage (efficience de la diffusion).



Mes compétences :

Réflexion stratégique

Leadership

Esprit d'équipe

Négociation

Adaptabilité aux valeurs corporatives

Pilotage de la performance

Animation de formations

Planification opérationnelle

Coaching individuel

Management

Relais d'énergie