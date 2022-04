Jonathan HOUGARD

Depuis près de 20 ans dans la négociation commerciale avec la grande distribution, mes différentes expériences en PGC m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaires pour être opérationnel dans cette fonction.

Jusqu’en Juin 2017, j’étais responsable enseigne pour la société OPM-France, une PME de 66 personnes de la région nantaise, avec la responsabilité d’un CA de 38 millions d'euros sur 2016. Ainsi, mon rôle consistait à négocier les accords avec les acheteurs afin d’obtenir un plan stratégique annuel regroupant les gammes de produits référencés, les actions promotionnelles et les conditions de ventes. Pour ce faire, cette fonction nécessite à mon sens une bonne capacité d’analyse du marché (via les panels et les sorties caisses enseigne), un pouvoir d’écoute et de persuasion pour permettre une bonne adéquation entre les attentes de nos clients et nos propositions commerciales et être capable de mobiliser les forces internes et externes pour mener à bien les projets stratégiques. Fort de ces qualités, j’ai participé à l’expansion de la marque SODASTREAM dans les enseignes dont j’avais la responsabilité avec des croissances supérieures (entre 2 et 15 points en fonction des années) aux résultats globaux de l’entreprise mais, également, à l’implantation du café Belmio en épicerie dans les enseignes Leclerc et Carrefour.

Fédérateur, autonome et organisé je vous propose de me mettre à votre service et de devenir votre prescripteur de solutions pour développer votre chiffre d’affaires et votre rentabilité. Etant actuellement libre de tout engagement contractuel, je pourrais me rendre disponible rapidement et surtout, grâce à mon expérience acquise à ce poste, efficace immédiatement. Je vous propose de nous rencontrer afin d’échanger sur votre vision stratégique. Seriez-vous disposer à m’accorder du temps pour cet échange ?



Mes compétences :

Management

Negociations

budgets

eCommerce