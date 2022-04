Charles-Eric DE BONY

Depuis 6 années, mon objectif est d'accompagner au mieux mes clients afin d'apporter mon expertise et mon savoir faire en matière de gestion de projets auprès des direction sur les sujets de mise en conformité des réglementations bancaires.





Spécialités

- Process modelling (divers clients - CGI Business Consulting)

- Risk Analysis (Divers clients - Marsh Risk Consulting)

- SI bâlois & bancaire (Natixis)

- Lutte anti fraude (plan de remédiation (SG / HSBC) / audit (BPCE) / implémentation de la culture risk (HSBC)

- Financement structurés (syndication bancaire - Natixis)

- Reglementation bancaire (FATCA / Eckert / MAD / LCB-FT)





ESC Rouen Master, Finance et gestion internationales

2007 – 2011



Anglais avancé

Espagnol courant

Informatique Maitrise du Pack Microsoft Office, ARIS



Actualités économiques et politiques

Conception musicale

Rugby (club, universitaire et amateur (FFSE)) depuis 2006