Charles FORESTIER

En tant que responsable d’affaires au sein de l'entreprise STAMELEC, je suis en charge du déploiement de projets d'électrification rural et d'éclairage public sur l'île de la Réunion et du développement de l’activité.



Diplômé de l’Institut Catholique des Arts & Métiers de Toulouse, je mets à profit mes compétences dans le domaine de la gestion d'affaires, du suivi contractuel et du management de la sécurité pour mener à bien les projets.



J’enrichie tous les jours mes compétences dans le domaine de la mécanique, de l’électricité (courant fort, courant faible) et du contrôle-commande pour proposer à nos clients des solutions clés en main.



Mes compétences :

Project management

Électricité

Automatismes et contrôle commande

Construction

Energie

Ingénieur d'affaires

Budget & Controlling