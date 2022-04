Charles GEOFFROY

Directeur de Mission spécialisé dans la Banque.



o Expert en Banque d’Investissement : Opérations, intégration de systèmes, process « front to back », risk management…



o Expert en Management de projets, en particuliers les projets transversaux avec des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles (bonne connaissance de la culture "business" anglo-saxonne)



o Définition, organisation et mise en place de nouvelles structures opérationnelles, de nouveaux produits (organisation, procédures, systèmes, comptabilité, contrôles financiers et opérationnels, re-engineering)



o Connaissance approfondie de l’analyse stratégique et organisationnelle



o Habitude de la communication au niveau senior



Maîtrise des marchés Dérivés OTC, Actions, instruments à Taux Fixes, Forex, de la Trésorerie, du Métier Titres et du Cash Management dans tous leurs processus (du front office au back office, gestion des risques et aspect comptable).



Fondateur et dirigeant de 60WConsulting, société de conseil spécialisée en Banque d’Investissement.



Mes compétences :

Asset management

Banque

bourse

Capital Markets

Cash Management

Collateral management

Conseil

Consultant

Consulting

Custody

Derivatives

Finance

Management

OTC

Produits dérivés

Securities

TITRES BOURSE