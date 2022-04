Charles HEINTZ

J'ai une solide connaissance du monde de l'édition et de l'intégration des logiciels de gestion en France depuis 17 ans que je le pratique.

Expert en vente directe et indirecte de ces solutions notamment auprès d'une clientèle PME & MGE, je décide en 2009 de créer ma propre entreprise CAPFLOW en rejoignant le Groupe SRA, acteur reconnu dans ce métier.

Fort de ce succès, je poursuis mon projet professionnel au sein du Groupe SRA avec l'acquisition en octobre 2013 de la société DEFIS, structure de 26 collaborateurs basée à Bordeaux, en tant qu'actionnaire et directeur général.



Mes compétences :

Entrepreneur