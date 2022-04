Charles-Henri DE ROBILLARD

Profil complet sur :Array



Je délivre de la croissance à l’international en environnement BtoB.

J’ai élaboré puis mis en œuvre des stratégies de développement, au niveau «Produit» et «Périmètre Opérationnel».

Expérience dans le Packaging, la Santé, Boisson et Alimentaire en Europe, Chine, Moyen-Orient.



De 2004 à 2012, j'ai relancé l’activité "Export" puis "Packaging Pharmaceutique" de Global Closure Systems (packaging plastique).

A partir de 2012, expatrié en Chine en tant que « Directeur Business Développement Asie », j'ai remanié la stratégie vers davantage de valeur ajoutée et atteint +45% de croissance en 4 ans grâce au lancement de produits innovants.



Praticien du management matriciel, direct et de transition, j'ai su faire évoluer des équipes multiculturelles en situation de retournement stratégique.



J'ai 15+ années d'expérience dans l'export, la création de réseaux de distribution internationale dans des industries B2B, ainsi que dans la création de valeur en environnement complexe.



J'ai évolué dans les secteurs de la Santé et des Dispositifs Médicaux, de l'Hygiène Personnelle, de l'Alimentaire et de la Boisson, des Documents Sécurisés et de leur Systèmes d'émission.



J'ai une formation "Commerce international" complétée par un EMBA HEC.



