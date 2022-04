Charles-Henri GAY

Membre fondateur de Self Trade

Membre fondateur de Poweo

Membre fondateur de Carenity



Gouvernance informatique :

• Aligner les Systèmes d’Information sur la stratégie de l’entreprise et les priorités métiers

• Supporter le fort développement d’une société en France et en Europe



Direction de projets :

• Garantir la qualité de service et le respect des coûts/délais

• Mise en œuvre d’une externalisation de SI

• Elaborer et mettre en place le plan de continuité des activités de l’entreprise (PCA/PRA)

• Négocier les contrats de services et de contrats de licences

• Concevoir des progiciels (facturation B2B énergie, client de passation d’ordres en ligne)



Gestion et organisation des Systèmes d’Information :

• Créer, organiser et développer une direction technique

• Elaborer et gérer les budgets informatique et télécom

• Organiser la gestion des services informatiques (ITIL)

• Développer et urbaniser les systèmes d’information de différents domaines (SI de gestion, SI techniques)

• Garantir la haute disponibilité (SAN, clusters, virtualisation, plan de secours) et assurer la sécurité des SI