Charles LEBOULANGER

Développer une approche originale de l'emailing et rechercher des insights par des méthodes originales, telles sont les bases de ce que j'essaie de faire au quotidien.



Autonome, curieux et exigent, j'aime appliquer à tous les domaines utiles, les techniques issues du data mining, dans le but d'apporter une vision transversale aux projets dont j'ai la charge ou auxquels j'ai la chance de participer. C'est un état d'esprit qui tend vers la recherche de l'optimisation des processus, de l'efficacité itérative et la satisfaction client.



Voulant toujours représenter mon enseigne, je recherche les raisons des actions et justifie mes propositions d'un point de vue core.



Mes compétences :

Office

Statistiques descriptives

Enquêtes en ligne

ECRM

Statistiques prédictives

E-CRM

CRM

Emailing

DataMining

International

PLS

PRM

Marketing digital

Logiciels de campagnes d'emailing

Gestion de projet