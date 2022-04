Charles LEFÈVRE

Consultant en sécurité des procédés dans l'industrie du pétrole/gaz et de la pétrochimie pendant plus de 11 ans, j'ai acquis une expertise dans la réalisation d'études de quantification du risque sur les installations de type ICPE, onshore et offshore, en France et à l'export.

La poursuite de mon projet professionnel m'a amené par la suite à intervenir en sécurité des procédés sur un site chimique classé SEVESO seuil haut, poste que j'occupe actuellement.

En complément de mes compétences en prévention/maîtrise du risque industriel, je connais bien les techniques appliquées au traitement de l'eau par l'utilisation de membranes de filtration.

Mon expérience éprouvée à l'international me permet de pouvoir échanger avec des interlocuteurs de nature différente.

Passionné par la maîtrise de l’énergie et des risques, je suis régulièrement les innovations dans ce domaine.



Mes compétences :

Analyse de risque

CFD

Gestion de projet

Modélisation

Sécurité industrielle

Chimie industrielle

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Oil & Gas

Réponse aux appels d'offres