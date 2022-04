Charles-Louis LERAY

Passionné par toutes les évolutions des différents métiers de l’informatique au sein de l’entreprise, j’évolue dans le domaine de la gestion IT et système depuis presque 20 ans. J’ai occupé les postes d’administrateur système et réseau, consultant R&D et responsable de service client pour les offres de messagerie collaborative dans le Cloud d’Orange. Ce « raz de marée » lié au Cloud a suscité chez moi le désir d’accompagner les DSI et Administrateurs système dans l’évolution de leurs activités. J'essaie d'apporter ma pierre à l’édifice en contribuant à la formation et à l'adoption des technologies de messagerie collaborative et de stockage online.



Mes compétences :

ADSL

PC Hardware

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows Millennium

Microsoft Windows 9x

Apple MacOS

Protocole TCP

LAN/WAN > LAN

IP

Microsoft Windows XP

Microsoft Office 365

Microsoft Windows 2003 Server

LAN/WAN > WLAN

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SharePoint

Mercury Quality Center

Apple Mac

TCP/IP

Microsoft Exchange Server

LAN/WAN > WAN

HSDPA

3G Networks

3D Studio Max

XDSL

XML

Wi-Fi

VMware

Solid Edge

Lync

Linux

Hyper-V

Citrix Winframe

Adobe Premier

Adobe Photoshop