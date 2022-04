Charles LOURENCO

Fort de 23 ans d'expérience en Informatique, je me suis tourné vers un poste de commercial B2B ces dernières années dans le secteur de la bureautique et en particulier sur celui des solutions de gestion documentaires.



Ce qui me fait le plus plaisir : Répondre aux besoins et aux attentes de mes clients, développer avec eux une relation de confiance et de partenariat.



Chef de projet dans l'âme, je suis rigoureux, organisé, dynamique, persévérant et j'aime les nouveaux challenges.



Mes compétences :

Management

Marketing

Achats

Commercial B2B

Merchandising

Informatique Multimedia

Gestion Documentaire

Geo Marketing

Informatique de Réseaux

Spécialiste systèmes d'impressions

Networking Business

Informatique de Gestion