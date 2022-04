Charles MONTEZ

Assistance Technique (Teuchos) en mission chez EADS Astrium Space Transportation - Competence Center (Site Les Mureaux,78):



Depuis Avril 09: Calculs et essais sur des structures Ariane5. Etudes sur les dérogation Ariane 5 : Protection Thermique EPC, Liaisons boulonnes, méthodes...



Nov 08 - Mars 09 : Responsable technique sur la conception et fabrication de Réflecteurs d'antenne de satellites (calcul mécanique sur des composites, suivi de production, relation sous-traitants et client).



Mes compétences :

Conception

Aéronautique

Mécanique

Matériaux

Méthode des éléments finis

Production