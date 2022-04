Charles MOSZKOWICZ

Bonjour,



La société ENEO conçoit des solutions mobiles professionnelles pour nos clients dans les secteurs de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’agronomie. Nous nous diversifions depuis peu dans la conception de jeux numériques immersifs pour la découverte du territoire. Le premier jeu proposé est Biodiv go, un jeu d’exploration dans lequel le joueur doit retrouver des espèces de faune et flore locales et découvrir les mystères de la biodiversité qui l’entoure. Nous envisageons d’ores et déjà de diversifier ce jeu pour la découverte du patrimoine architectural ou culturel. Ce jeu est un outil marketing pertinent et innovant pour valoriser les richesses d’un territoire. En effet le jeu propose une expérience attractive, immersive et engageante durant laquelle le visiteur est pro-actif. Cette expérience est plus marquante pour le joueur ce qui garantit une meilleure rétention de l’information, en l’occurrence votre marque et les spécificités de votre territoire. Nous sommes accompagnés par le BIC de Montpellier et nous sommes lauréats du concours GreenTech Verte du Ministère de l'Environnement.



J'ai suivi une formation d'ingénieur agronome à Montpellier SupAgro, avec une spécialisation en Technologies de l'Information et de la Communication (AgroTIC). Grâce à ma formation j'ai acquis une double compétence en informatique et agronomie, que j'ai mise à profit au cours de nombreuses expériences professionnelles dans des structures variées avant de créer la société ENEO et le projet Biodiv go.



Au plaisir d'échanger avec vous.

Charles



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agronomie

Cartographie

Agriculture

TIC

Base de données

Gestion de projet

Systèmes d'informations

Environnement

SIG