Charlotte MARSOLLIER

De nature gourmande, dotée d’une très forte sensibilité produit ainsi qu’une appétence envers l’innovation alimentaire, le marketing et l’étude du comportement du consommateur, j’ai très rapidement orientée ma carrière vers ce triple attrait.



Immergée dans les problématiques d’innovation depuis plus de 15 ans, j’ai acquis une forte coloration dans le décryptage des attentes clients et l’analyse des besoins ainsi qu’une solide expertise dans le pilotage de projets en équipe pluridisciplinaire Marketing/Design/R&D.

Mes domaines de compétence recouvrent :



- Le décryptage des attentes consommateurs (focus groups projectifs, ateliers d’observation en situation d’usage, entretiens individuels semi-directifs…) ainsi que la mise en regard avec l’exploration du marché (benchmark concurrentiel, tendances de consommation, émergence de signaux faibles …)

- La recherche de solutions créatives : animation d’ateliers de créativité, conception de nouvelles gammes de produits/emballages.

- La validation, la hiérarchisation et l’enrichissement des concepts (tests de concepts en focus group, bancs d’essai en situation)

- La définition d’une identité et d’un territoire de marque.



Vision globale, capacité d’écoute, engagement, communication, enthousiasme et force de conviction sont mes meilleurs atouts pour relever de nouveaux challenges et dynamiser les projets d’innovation.



Prenons le temps de nous rencontrer, avec le plus grand plaisir !



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Innovation

Webmarketing

Marketing stratégique

Analyse sensorielle

Communication

Créativité

Tendances de consommation

Conceptualisation

Team building

Consumer insight management

Animation d'ateliers consommateurs (focus groupes,