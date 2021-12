Charly HUMEAU

Diplômé infirmier depuis juillet 2016, et après un parcours hospitalier (cardiologie, chirurgie vasculaire, médecine et dermatologie, réanimation médicale) et une expérience en santé au travail en service interentreprise , j'ai commencé depuis Novembre 2021 une activité d'infirmier libéral remplaçant au nord de Nantes.