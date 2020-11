Cheick CAMARA

Issu d'une formation à double compétence: mesures physiques et management de qualité, j'ai effectué des stages en tant qu'instrumentiste sur un projet environnemental dans le domaine des énergies renouvelables, puis en tant qu'ingénieur méthodes contrôles chez AREVA à Saint Marcel où j'ai développé et mis en place des méthodes de contrôle en production.

A la fin de mes études, j'ai occupé le poste de consultant qualité métrologue chez Qualitaire sur les sites d'Aérolia et Alstom. De juin 2011 à octobre 2015, je travaille pour Bertrandt SAS chez Renault Flins en tant qu'analyste géomètre, où je suis garant de la qualité véhicule fini sur tout le cycle de fabrication du véhicule, puis au Technocentre Guyancourt sur plusieurs projets en développement.

Depuis novembre 2015, je suis chez Molb en tant que responsable qualité géométrie détaché en Roumanie à Bucarest.



Mes compétences :

Qualité

Production

Management

Lean IT

Ingénierie

Gestion de projet

Automobile

Amélioration continue

Management de la qualité

Management de projet