Chloé CHÉKÉMIAN

Je recherche actuellement un poste de Chargé de mission RH.

Par ailleurs, je reste ouverte à un poste de formatrice/ animatrice.



Qualités:

Disponibilité, réactivité, sens de l'entreprise, dynamique, esprit de synthèse



Diplômes



Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

Baccalauréat Littéraire Option Arts Plastiques





Formations



Licence Professionnelle GRH

BTS SP3S (Sanitaire et Social)

Deug mention droit

Formation des travailleurs sociaux

Baccalauréat Littéraire Option Arts Plastiques



Mes compétences :

Administratives

Communication

connaissance des publics

Ressources humaines

Sanitaire et social

Secrétariat

Gestion administrative

Gestion

Animation et formation

Informatiques

Conduite du changement

Recrutement