Chloé-Ly NGUYEN

Polyvalente dans mes fonctions, mon expérience au sein de la CCI de l’Essonne m’a permis de mettre en pratique mes aptitudes d’analyse et de synthèse acquises tout au long de mon cursus universitaire. J'ai également pu développer mon sens du relationnel et ma capacité d’écoute grâce à des missions de terrain.

Je me définie comme une personne dynamique et créative. Habituée à travailler en équipe, je suis régulièrement amenée à être force de proposition.



Mes compétences :

LSF

Illustrator CS5

Arcview

Chargé d'études

Cartographie

SAS