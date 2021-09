Chloé MOUTH

Consultante Juridique : Notes juridiques / Consultation avec les Délégations Territoriales / Procédures pénales et signalement article 40 au Procureur de la République / Stratégie avec les avocats / Formatrice Juridique interne / Commande Publique



L'ANCOLS est placé sous la double tutelle des Ministères de l'économie et du logement. Il est issu de la fusion du service interministériel de la Miilos, et de l'ANPEEC. L'agence a pour mission de contrôler le bon respect par les organismes de la PEEC et de la sphère HLM de leurs obligations législatives et réglementaires, et dispose de prérogatives en matière de gestion des suites de ses contrôles (mises en demeure aux organismes en infraction et contrôle des suites qui y sont apportées).



Publications de recherche sur le sujet de l'Aménagement commercial et du Développement durable avec le Laboratoire Interdisciplinaire En Urbanisme de l'Université de Droit Aix-Marseille, auprès duquel je suis enseignante vacataire : http://iuar-lieu-amu.fr/



Passionnée par l'économie sociale et solidaire et l'écologie industrielle et territoriale, je travaille à titre personnel, sur l'étude des réglementations et bases juridiques nécessaires au soutien de ces démarches (fiscalité et statut des entreprises de l'ESS et des organismes SBL - statut des déchets, nomenclature ICPE, législations en matière de transport, ...).

Mon précédent emploi à la CCI Marseille Provence a été humainement et professionnellement très riche. Et m'a en particulier permis d'approfondir mes connaissances opérationnelles et mon expertise juridique sur ces trhématiques :

- les conditions d'un cadre juridique et d'outils plus souples pour la gestion durable des espaces d'activités

- les leviers juridiques pour appuyer la réalisation de démarches d'écologie industrielle et territoriale, et plus largement favoriser l'économie circulaire et l'économie de fonctionnalité (en lien avec ma spécialisation en Urbanisme commercial)



Mes compétences :

Développement durable

Juriste

Urbanisme

Marchés publics

Aménagement du territoire

Enseignement