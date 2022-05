Olivier LANDES

Géographie+IEP+aménagement urbain de formation.



J'exerce deux activités:

- Urbaniste: Je conseille à la fois des opérateurs publics et privés, dans la conception d'opérations mêlant ville et commerce: potentiel, dynamisation, programmation, études d'intégration urbaine, renouvellement urbain, intégration fonctionnelle etc. Mes compétences et mon réseau et mes aspirations me permettent de travailler à la fois en France, en Espagne et en Amérique Latine.

- Curateur en art urbain: J'organise par ailleurs des événements de promotion de l'art urbain dans le cadre de projets d'urbanisme ou au sein de la ville existante: festivals, expositions, muralisme. Cet art, public, gratuit, ouvert à tous, a un formidable potentiel et un vrai rôle à jouer dans le renouvellement et l'embellissement de nos quartiers.



Mes compétences :

Géomarketing

Urbanisme

Immobilier

Cartographie

Géographie