Christel ARNAUD

Psychologue spécialisée dans le domaine professionnel, jaccompagne les adultes et adolescents qui souhaitent :

- (Re)Trouver du sens (perte de motivation, questionnement sur lorientation professionnelle, besoin dévoluer, besoin de faire le point)

- Dépasser une situation professionnelle difficile (conflit, harcèlement, stress, burnout, perte demploi, mal-être professionnel, sentiment disolement, etc.)



J'accompagne également les adultes et adolescents à Haut Potentiel à mieux cerner les spécificités de leur fonctionnement afin de favoriser leur bien-être personnel et professionnel.



Dans le cadre de mes missions, jinterviens aussi auprès des acteurs de lentreprise (dirigeant, manager et équipe) dans le but dallier performance et bien-être au travail pour favoriser latteinte des objectifs.



Je propose 3 axes de travail adaptés à vos besoins. Nous définirons ensemble les modalités de laccompagnement lors du premier rendez-vous :

- Soutien psychologique

- Conseils

- Coaching



Pour plus de souplesse, je propose des séances à distance (téléphone/visio) et en cabinet. Mon accompagnement est axé autour de la bienveillance, du respect et de la confidentialité.