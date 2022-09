Christelle AUMASSON

Titulaire d’un Master 2 en Marketing Opérationnel International, j’ai mené à bien des projets allant du Webmarketing à l’évènementiel en passant par des missions de Communication RH. Ces différentes responsabilités se sont révélées très enrichissantes et ont renforcé mon goût pour le Marketing.



La curiosité qui m’anime et le plaisir que j'ai développé dans les différents travaux de Marketing et Communication ont facilité mon insertion dans différents secteurs et différents types d’entreprises.



Mes compétences :

SPSS

Photoshop

Indesign

Marketing

Webmarketing

Ressources humaines

Communication