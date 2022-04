Christelle CHATAIGNON

Je suis passionnée par le développement touristique des territoires et l'aménagement du littoral. J'ai, depuis bientôt 10 ans, eu la chance de réussir à évoluer dans mes missions au sein de la même institution.



J'ai notamment pu mettre mes compétences et ma motivation au profit de la réalisation du schéma départemental de développement touristique de la Charente-Maritime.



Je continue aujourd'hui d'explorer de nouveaux domaines intégrant davantage d'actions liées à l'aménagement, la communication et au web.



Très sensible aux problématiques et aux enjeux liés à l'action publique, j'apprécie également le travail en réseau.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Communication

Développement touristique

Littoral

Reglementation

Urbanisme