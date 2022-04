Christelle CHATELAIN

Je suis chargée, depuis plus de 6 ans, auprès des familles, d'accompagner des personnes malades, âgées ou handicapées dans les actes de la vie quotidienne à leur domicile.



Je travaille tous les jours en collaboration avec médecins et infirmières, j'assure le lien entre la personne aidée et la famille, afin de coordonner les actions qui vont être entreprises.



Mon rôle est de tout mettre en oeuvre pour assurer le maintien à domicile de la personne, mais aussi de lui rendre son autonomie, d'éviter son isolement et de lui apporter un soutien moral dans sa vie de tous les jours.



Mes compétences :

bonne gestion des priorités

réactivité et prises de décisions

rigueur dans le travail

capacité d'adaptation

sens de l'organisation

travail en collaboration famille/ médecins