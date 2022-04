Christelle CHERRIER

Remise en question, action, évolution, relation aux autres et satisfaction, qualité, Organisation sont des mots ou termes qui définissent bien qui je suis et ce que j'aime....



Je rentre dans la vie active grâce au sport, ce qui me permet d'apprendre à gérer l'humain en enseignant, entraînant, encadrant. Dans ce domaine, j'ai aussi appris à m'organiser (stage, planification d'entraînement, préparation de séance, préparation de cours lors de formation et correction de dossier).

Toutes ces qualités développées en complément d'un cursus scolaire Administratif et comptable m'ont permis, en plus d'une forte volonté, de réorienter ma carrière à un certain moment de ma vie.



Je réintègre donc progressivement une filière administrative pour finalement intègrer la Société GPS (Cabinet de courtage, d'assurance). Gestionnaire dans un premier temps, un gros contrat me permet de gérer une équipe de gestionnaires de plus en plus importante ( passant de 7 à 29 collaboratrices).



J'occupe aujourd'hui et depuis 2012 un poste de responsable de service dans une Société d'Expertise en Assurances. Ce poste de responsable à part entière m'a permis de mettre en oeuvre mes qualités humaines, mes qualités d'organisation, et de pédagogie, et de développer mon savoir faire en communication.



Je suis un manager qui pense que le collaborateur aspire à s'épanouir, se réaliser dans son travail et qu'il faut l'y aider...(Douglas Mc Grégor - Théorie Y )



Mes compétences :

Chant

Sport

Pédagogie

Organisation

Management

Musique

Communication

Gestion de la relation client