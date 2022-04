Christelle CHIODIN

Psychologue du travail depuis 15 ans, j’ai débuté ma carrière en exerçant auprès de plusieurs structures dans le domaine de l’accompagnement des salariés (BC, out placement,..), du recrutement et de la formation.

En 2004, j’intègre le cabinet UMANOVE comme Consultante RH généraliste avant de prendre la responsabilité du Pôle Développement des Talents en 2008.

Convaincu que la richesse d’un consultant est liée à sa posture mais aussi à sa capacité à faire profiter les autres de ses expériences, je continue d’intervenir sur les différents domaines RH tout manageant une équipe et développant un pôle d’activités dans lequel je crois.