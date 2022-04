Christelle CHRETIEN

Mon goût pour la technique me permet d'atteindre mes objectifs: offrir à nos clients des produits aux performances constamment améliorées et contribuer ainsi à leur développement. C'est pourquoi en tant qu'Ingénieur R&D Développement Produits, j'aime relever des challenges alliant technique, travail d'équipe et ceci dans un contexte international.





Mes compétences :

Gérer des projets en respectant les objectifs QCD

Optimiser les processus de fabrication

Manager une équipe de 5 techniciens

Former les salariés

Mettre en place des procédures de sécurité

Coordonner des ressources internationales

Assister techniquement les commmerciaux

Développer et Optimiser des produits

Planifier des qualifications techniques

Gérer un budget de 200kE

Effectuer une veille technologique

Définir des plans d'expériences

Planifier et Gérer les priorités

Elaborer des cahiers des charges techniques