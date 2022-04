ORPI 1er réseau immobilier en France avec 1250 agences. 19 agences ORPI en Alsace. Mon agence immobilière ORPI Christelle CLAUSS immobilier a été créée en association avec mon mari Mathieu CLAUSS en 2007. Depuis notre groupe comprend 6 agences : STRASBOURG-MOLSHEIM-OBERNAI-SELESTAT-ERSTEIN-BENFELD.

Nous sommes spécialisés dans la vente, la location, la gestion et le syndic de copropriété. Notre équipe est composée actuellement de 35 salariés. Nous souhaitons continuer à nous développer et surtout renforcer nos équipes. Nous sommes à la recherche de 10 négociateurs (trices) immobilier H/F en salarié CDI pour 2015 en vente et locations. Nous sommes également intéressés par des rachats de portefeuille gestion et syndic et agences à développer.

Mon parcours : ancienne négociatrice immobilier (8 ans sur le marché d'Illkirch chez ORPI). Aujourd'hui après 15 ans d'expérience dans le domaine mon souhait est de continuer à développer les différents métiers de l'immobilier et prendre des parts de marché sur le particulier.



Mes compétences :

Négociation immobilière