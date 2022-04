Christelle COQUARD

Durant mes 19 années chez Nouvelles Frontières puis TUI France dans le domaine du tourisme, dont 10 en qualité de Responsable d’agence, j’ai assuré la gestion administrative, managériale et commerciale d’une agence de voyages et par conséquent développé une rigueur, une organisation ainsi qu’une adaptabilité.



Forte de cette riche expérience, j'ai réalisé une reconversion professionnelle au sein de l’Institut IFOCOP et obtenu le diplôme d’Assistante en Ressources Humaines de niveau III enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.



C'est au sein du pôle DRH Recrutement et Gestion des Carrières du Crédit Agricole Nord de France que j'ai participé à des jurys de recrutement, réalisé des tâches liées à l’administration du personnel (paie, demande de dérogation au repos dominical, rédaction de courriers et d’avenants au contrat, gestion des temps partiels, des mobilités géographiques et/ou fonctionnelles ou encore les titularisations) mais également travaillé sur la communication avec la réalisation de plaquette sur la mobilité et la refonte du site intranet.



J'ai rejoint le service CAPI du Crédit Agricole Nord de France depuis Juillet 2015 en qualité d'Assistante en Prescription Immobilière afin d'accroître et diversifier mes compétences dans les domaines bancaire et immobilier mais également mettre à profit mes diverses connaissances et expériences professionnelles.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Amadeus

Immobilier