Christelle COSQUER

Après 20 ans passé dans la gestion de villages vacances à la fois en direction opérationnelle et aussi dans lanimation de réseau, je souhaite aujourdhui morienter plus particulièrement vers un poste de responsable de réseau. La gestion de multi-sites mintéresse. Je suis mobile et peux faire des déplacements. Jai un bon sens relationnel, je suis autonome, structurée, organisée et fédératrice.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Animation de réseau

Animation d'équipe

Gestion budgétaire

Elaboration des budgets

Gestion de personnel

Audit interne

Gestion des ressources humaines