Christelle DANTON

Moi c'est Christelle, 43 ans, mariée et maman de trois grands enfants.



Après 10 ans dans le privé (transport/logistique), 10 ans dans le public (Protection de l'enfance, Insertion) je souhaite m'ouvrir à de nouveaux horizons.



De nature timide (au début), mais toujours de bonne humeur ! je sais faire preuve de motivation, d'organisation, de dynamisme, de curiosité et suis capable de polyvalence. On me dit également bienveillante, agréable et doté d'un grand sens de l'écoute.



Si vous pensez, mais vous le pensez déjà ! que je peux faire partie de votre équipe, être un élément moteur de votre entreprise alors n'hésitez plus contactez moi !



Mes compétences :

Gestion du stress

Organisation du travail

Amélioration de la productivité

Gestion de projet

Prise d'initiatives

Autonomie professionnelle

Adaptabilité

Organisation d'évènements

Rigueur

Aptitudes relationnelles

Force de proposition

Gestion de la relation client

Aisance relationelle