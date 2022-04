Christelle DE BONIS

Mon activité professionnelle se définit à travers plusieurs contextes d’intervention :



 En cabinet indépendant, je vous reçois en séances individuelles



La Sophrologie et la PNL (Programmation-Neuro-Linguistique) sont deux disciplines appartenant aux sciences humaines au moyen desquelles vous pourrez progresser dans votre démarche d’évolution personnelle, aussi bien au niveau mental, émotionnel que comportemental.



Ces méthodes sont adaptées à votre problématique en fonction de vos besoins, dans le cadre d’un échange constructif. L’accompagnement vise à vous soutenir dans la réalisation de vos objectifs et dans le développement de meilleures possibilités d’adaptation au quotidien ou face à des événements stressants.



 En partenariat avec les associations, les institutions et les entreprises, je dispense des séances collectives



Vous dirigez une institution, une association, une entreprise et vous souhaitez faire bénéficier votre public ou vos salariés ou vos clients des apports de la sophrologie ou de la PNL ?

J’élabore des séances collectives sous différentes modalités (ateliers, stages, cours réguliers) qui s’inscrivent dans le projet de votre structure, en fonction des besoins et de la spécificité de votre public.



Public concerné :

- Adultes de tous âges

- Adolescents

- Enfants (à partir de 6 ans)





Site internet: http://c-debonis-sophrologie-pnl-94.joomla.com