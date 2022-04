Christelle DEMAILLY

En poste depuis 9 ans en tant que Responsable Qualité / Gestionnaire de risque dans le secteur sanitaire privé, j’ai pu contribuer au développement de la culture qualité et sécurité des soins au travers de la mise en œuvre d’un programme basé sur :

- Une structuration de la fonction Gestion des risques (a priori, a posteriori, culture de déclaration des évènements indésirables et organisation de retours d’expériences),

- La promotion des Evaluations de Pratiques Professionnelles comme levier d’amélioration,

- La maîtrise des processus à risque (circuit du médicament, blocs opératoires et autres secteurs à risque…etc.)



J'ai pu également mettre en place les nouveaux outils de la V2014 (Patient Traceur, Audit de Processus) dans l'optique d'une visite V2014 prévue en Janvier 2015.



En outre, exerçant dans une structure multi-spécialités, j’ai pu construire une démarche qualité et sécurité des soins intégrant les profils de risques spécifiques à certaines activités, notamment l’obstétrique, l’hémodialyse, les chirurgies lourdes et complexes, la chirurgie ambulatoire, la médecine addictologique, l’oncologie, la curiethérapie et les soins palliatifs.



Au cours de ces années expérience, j'ai pu acquérir un savoir-faire technique et managérial mais également développer le savoir-être indispensable à ce métier. Ainsi, la confiance, le respect et le travail en équipe sont au cœur de chacune de mes actions afin que la gestion de la qualité et des risques devienne un objectif commun à l'ensemble de mes collaborateurs.





Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie de communication

Aisance relationelle

Gestion des risques

Gestion de la qualité