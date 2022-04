Christelle DENIZART

Forte d'une expérience de plus de 10 ans dans l'assistanat commercial, mon objectif est d'apporter un soutien durable, précis et complet, mais surtout ADAPTE.



J'ai exercé le métier d'Assistante Commerciale aussi bien dans le domaine du Service à l'emploi, le Crédit à la consommation, les Energies Renouvelables, le Bâtiment ou encore l'Industrie. Si les tâches qui m'étaient confiées était similaires, il est bien évident que chaque entreprise a sa propre culture, ses propres priorités, ses propres objectifs et sa propre politique. Ainsi, les qualités essentielles d'une bonne assistante, sont, à mon sens : la réactivité et l'adaptabilité.



COMPETENCES



Secrétariat classique

•Saisie et rédaction de comptes-rendus, rapports, correspondances diverses, contrats, brochures, notes de service, mémos, formulaires, devis, factures, tableaux...



Gestion Client

•Mise à jour et/ou création de fichiers clients, gestion de fichiers, relances, publipostage, téléprospection...



Documents commerciaux

•Conception de cartes de visites, papier en tête, cartes de voeux, flyers, mailings, documentation techniques et commerciales diverses...



Internet

•Création et animation de sites simple, pages perso, blogs...



Evènements

•Organisation de réunions, séminaires, voyages d'affaire, salons...



Informations

•Réalisation d'études de marché, enquêtes de satisfaction, recherches d'informations diverses, veille documentaire.



Traduction

•Télétranscription, relecture, correction, traduction français / anglais de documents divers...



Recrutement

•Aide au recrutement, pré-sélection de CV, pré-entretiens...



Affranchissement

•Mise sous pli, affranchissement et dépot à la Poste



Reproduction

•Impressions, Photocopies noir & blanc, couleur, numérisation



Mes compétences :

Blog

Création de site internet

Devis

Documents commerciaux

Documents techniques

Fichier clients

Internet

Mailing

Publipostage

Secretariat

Site internet

Téléprospection

Communication

Evénementiel

Archivage

Reporting

Google Drive

Gmail

Classement

Microsoft Access

Recouvrement de créances

Traduction anglais français

Gestion des commandes

Facturation

Wordpress

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Base de données

Microsoft Excel